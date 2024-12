Avião da Embraer caiu com 67 pessoas a bordo no Cazaquistão - Handout / Kazakhstan's emergency situations ministry / AFP

Publicado 27/12/2024 10:44 | Atualizado 27/12/2024 10:47





A Azerbaijan Airlines anunciou que está suspendendo os voos para várias cidades russas porque “os resultados preliminares da investigação sobre a queda da aeronave Embraer 190 que operava o voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines entre Baku e Grozny apontam para interferência externa, física e técnica”. A Azerbaijan Airlines disse, nesta sexta-feira (27), que os resultados preliminares da investigação sobre o avião que caiu no Cazaquistão na quarta-feira (25) apontam para “interferência externa, física e técnica”, após a crescente especulação de que a aeronave pode ter sido atingida por mísseis de defesa russos. A aeronave transportava 62 passageiros e cinco tripulantes e deixou pelo menos 38 mortos.A Azerbaijan Airlines anunciou que está suspendendo os voos para várias cidades russas porque “os resultados preliminares da investigação sobre a queda da aeronave Embraer 190 que operava o voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines entre Baku e Grozny apontam para interferência externa, física e técnica”.

O Kremlin afirmou nesta sexta que não se pronunciará sobre o avião até o fim da investigação. "Há uma investigação em curso e, até que as conclusões sejam conhecidas, consideramos que não temos o direito de fazer qualquer comentário e não o faremos", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.



No entanto, o presidente da agência de aviação civil russa Rosaviatsia, Dmitri Yadrov, afirmou no Telegram que a situação no aeroporto de Grozny na quarta-feira estava "muito difícil" devido aos ataques de "drones militares ucranianos".



"Drones militares ucranianos lançaram ataques terroristas contra infraestruturas civis nas cidades de Grozny e Vladikavkaz", disse Yadrov, referindo-se a outra cidade no Cáucaso russo.



A Azerbaijan Airlines anunciou nesta sexta-feira que suspenderá os voos para sete cidades russas após o acidente, com base nos "resultados preliminares da investigação".



O deputado azerbaijano Rasim Musabekov declarou à AFP que "uma investigação está em curso para determinar se foi um disparo da defesa antiaérea russa ou outra causa".



Musabekov destacou que "as fotos e os vídeos mostram a fuselagem do avião com buracos que normalmente são provocados por mísseis de defesa antiaérea".



Uma fonte do governo dos Estados Unidos, que falou sob a condição de anonimato, afirmou na quinta-feira que há indícios de que um sistema russo de defesa antiaérea atingiu o avião.



A fonte acrescentou que, se os indícios forem confirmados, ficaria evidente o que os Estados Unidos classificam como a "temeridade" da Rússia na ofensiva na Ucrânia. Parte da imprensa local, que cita fontes do governo do Azerbaijão, relatou a hipótese de uma derrubada.



Nenhum dos países envolvidos se pronunciou publicamente sobre a hipótese de que o avião teria sido atingido quando se aproximava do aeroporto de destino, na Rússia, e que conseguiu se afastar e caiu no Cazaquistão.