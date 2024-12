Apesar do susto, a aeronave não colidiu ou explodiu - Reprodução/redes sociais

Publicado 29/12/2024 11:45

Um avião enfrentou problemas após sofrer um colapso no trem de pouso esquerdo durante a aterrissagem no Aeroporto de Halifax, na província canadense de Nova Escócia, na noite deste sábado (28). o incidente causou um incêndio, que foi rapidamente controlado. Apesar do susto, a aeronave não colidiu ou explodiu.

De acordo com a imprensa local, o avião, que transportava 77 pessoas, não apresentou qualquer problema ao longo do trajeto. A tripulação e os passageiros sofreram apenas ferimentos leves.

Após o trem de pouso principal esquerdo ter colapsado, a asa esquerda arrastou no solo e faíscas e fogo foram brevemente visíveis, também mencionados pela torre, segundo o portal "Avherald".

A passageira Nikki Valentine descreveu o momento de terror vivido durante o incidente.

"O avião começou a ficar em um ângulo de cerca de 20 graus para a esquerda e, quando isso aconteceu, ouvimos um barulho bem alto, que quase parecia um barulho de colisão, quando a asa do avião começou a derrapar no pavimento, junto com o que presumo ser o motor", disse.



"O avião balançou bastante e começamos a ver fogo no lado esquerdo do avião e fumaça começou a entrar pelas janelas", acrescentou.

A aeronave da PAL Airlines, modelo de Havilland Dash 8-400, matrícula C-GPNA que operava em nome da Air Canada, realizava o voo AC-2259 de St. John’s para Halifax, no Canadá. O pouso foi na pista 23 de Halifax. A ocorrência levou a tripulação a declarar Mayday, um pedido de ajuda.