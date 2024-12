Menino de 13 anos matou colegas e segurança em uma escola de ensino fundamental em 2023 - AFP

Publicado 30/12/2024 12:09

Um tribunal de Belgrado condenou, nesta segunda-feira (30), à prisão os pais de um menino de 13 anos que matou a tiros nove colegas e um segurança em uma escola de ensino fundamental da capital sérvia no ano passado.

O massacre ocorrido em 3 de maio de 2023 chocou profundamente a Sérvia, onde esse tipo de incidente é raro.

Como o jovem tinha 13 anos quando cometeu o crime, ele é penalmente inimputável, de acordo com a lei sérvia, mas seus pais são.

Seu pai, Vladimir Kecmanovic, foi condenado a 14 anos de prisão e sua mãe, Miljana Kecmanovic, a três, informou o Tribunal Superior de Belgrado em um comunicado.

Segundo a acusação, o pai treinou seu filho no manuseio de armas e não protegeu adequadamente as armas que possuía, as quais o filho acabou utilizando.

O tribunal também condenou a um ano de prisão Nemanja Marinkovic, instrutor do campo de tiro onde, de acordo com a acusação, Vladimir Kecmanovic levava seu filho.

A Sérvia tem a taxa de posse de armas mais alta da Europa, com mais de 39 armas de fogo para cada 100 civis, segundo a organização Small Arms Survey.

Após os tiroteios de maio, o presidente Aleksandar Vucic anunciou um plano de desarmamento que, segundo o ministério do Interior, levou os cidadãos a entregarem 82.000 armas e mais de 4.200.000 munições entre 8 de maio e 30 de junho de 2023.

Tanto a acusação quanto a defesa podem recorrer. O adolescente autor dos disparos está internado em uma instituição psiquiátrica.