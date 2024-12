Tiroteio aconteceu no Bronx, em Nova York - Reprodução/redes sociais

Publicado 31/12/2024 08:13 | Atualizado 31/12/2024 08:14

Estados Unidos - Pelo menos seis pessoas foram baleadas em um tiroteio no Bronx, em Nova York, na tarde desta segunda-feira (30).

Segundo informações do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) uma menina de 12 anos, a mãe de 40 anos e quatro homens com idades entre 18 e 21 anos estão entre os feridos.



O ataque ocorreu de forma direcionada e as razões por trás da ação ainda são desconhecidos pela polícia, que já busca por dois suspeitos.



Durante a ação, a mulher atingida foi usada como escudo humano pela pessoa que motivou o ataque, alvo dos atiradores. Segundo o NYPD em coletiva de imprensa, não houve vítimas fatais no ataque.