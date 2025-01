Elon Musk - AFP

Publicado 01/01/2025 21:47

Washington - O fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, publicou nesta quarta, 1º, na rede social X que a explosão de um Cybertruck da Tesla ocorrida hoje em Las Vegas foi causada por fogos de artifício e/ou uma bomba transportada na caçamba do veículo, em um aparente "ato de terrorismo" e que não teria sido motivado pelo veículo em si.

O veículo pegou fogo e explodiu do lado de fora do saguão do hotel do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, matou uma pessoa e deixou ao menos sete feridos.

"Toda a telemetria do veículo estava positiva no momento da explosão", afirmou Musk. Em outra publicação, o CEO da Tesla afirma que "parece ser provável ter sido um ato de terrorismo".

Segundo Musk, "tanto este Cybertruck quanto a bomba suicida no F-150 em Nova Orleans foram alugados pela Turo. Talvez eles estejam relacionados de alguma forma".