Foto de Sheila de 1972 utilizada por policiais nas buscas - Divulgação / Polícia de West Midlands

Foto de Sheila de 1972 utilizada por policiais nas buscasDivulgação / Polícia de West Midlands

Publicado 02/01/2025 10:52

Um dos mistérios mais antigos de desaparecimento no Reino Unido foi finalmente solucionado. Após uma nova campanha para localizar Sheila Fox, sumida há 52 anos, autoridades a localizaram viva e com bom estado de saúde. A informação foi publicada pelo jornal britânico "The Guardian" nesta quarta-feira (1º).

Sheila tinha 16 anos quando foi considerada desaparecida, em Conventry, Inglaterra, em 1972. Na época, a polícia de West Midlands disse que a mulher estava morando com os pais. Linhas de investigação indicavam que ela poderia ter se mudado com um homem com quem se relacionava.

No último domingo (29), a corporação lançou um novo apelo para tentar identificar Fox, publicando uma foto dela anterior ao sumiço nas redes sociais. Poucas horas depois, usuários da internet entraram em contato com informações sobre o paradeiro.

O local exato em que Sheila estava não foi revelado. No entanto, a mulher, atualmente com 68 anos, passa bem.

A detetive Jenna Shaw, da equipe de investigação de casos arquivados da polícia de West Midlands comemorou a solução do caso. "Gostaria de reconhecer o trabalho do detetive Shaun Reeve, que conseguiu resolver este caso com a ajuda do público. Cada pessoa desaparecida tem uma história, e suas famílias e amigos merecem saber o que aconteceu com eles e, esperançosamente, se reunir com eles", afirmou.