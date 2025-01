Facções apoiadas pela Turquia atacaram as forças curdas no norte da Síria - Unsplash

Facções apoiadas pela Turquia atacaram as forças curdas no norte da SíriaUnsplash

Publicado 02/01/2025 18:24

Pelo menos 24 pessoas, a maioria combatentes de facções armadas apoiadas pela Turquia, morreram em enfrentamentos com as Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas pelos curdos) no norte da Síria, reportou uma ONG nesta quinta-feira (2).

Vinte e três membros de grupos pró-Turquia e um membro do Conselho Militar de Manbij, que faz parte das FDS, morreram, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

A cidade de Manbij, controlada durante anos pelas forças curdas, caiu recentemente nas mãos de grupos armados pró-Turquia.

Parte desta região de maioria árabe está sob o controle do Conselho Militar de Manbij, que reúne combatentes locais que operam sob o guarda-chuva das FDS, com o apoio dos Estados Unidos.

Após a queda do presidente sírio Bashar al Assad em 8 de dezembro por uma ofensiva de uma coalizão rebelde dominada pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), facções apoiadas pela Turquia atacaram as forças curdas no norte do país.

Essas áreas são administradas de forma autônoma pelos curdos, que estabeleceram ali o seu governo após a retirada das forças governamentais em 2011, quando estourou a guerra civil na Síria.

A Turquia acusa o principal componente das FDS, as Unidades de Proteção Popular (YPG), de estar vinculada ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que tanto Washington quanto Ancara consideram um grupo terrorista.

O OSDH tem sede no Reino Unido, mas conta com uma extensa rede de fontes na Síria.