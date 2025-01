Anúncio foi divulgado pelo gabinete de Netanyahu nesta quinta-feira (2) - AFP

Publicado 02/01/2025 17:07

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, autorizou os negociadores israelenses a continuarem com os diálogos em Doha para alcançar um acordo de libertação dos reféns retidos em Gaza, afirmou seu gabinete nesta quinta-feira (2).

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou que a delegação de nível profissional do Mossad [serviço de inteligência externa israelense], das IDF [exército israelense] e da ISA [agência de segurança interna] continue com as negociações em Doha", ressaltou seu gabinete em um comunicado.

Israel e o movimento islamista palestino Hamas têm se acusado mutuamente de atrasar um acordo para libertar os reféns retidos em Gaza em troca de presos palestinos detidos em Israel.

Os diálogos indiretos para um acordo têm sido impulsionados por Catar, Egito e Estados Unidos.

A guerra entre Israel e Hamas foi desencadeada pelo ataque do grupo islamista em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causou a morte de 1.208 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço com base em dados oficiais.

Durante o ataque, os milicianos islamistas também sequestraram 251 pessoas, das quais 96 ainda estão retidas em Gaza. Destas, pelo menos 34 morreram, segundo o exército israelense.

A campanha de represália israelense em Gaza matou mais de 45.500 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.