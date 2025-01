México inicia 2025 com novos episódios de violência - AFP

Publicado 02/01/2025 18:21 | Atualizado 02/01/2025 18:22

O México iniciou o ano de 2025 com a descoberta de cinco corpos no estado de Sinaloa (oeste), onde duas facções de um cartel estão em confronto, e outros dois mortos no estado central de Guanajuato, o mais violento do país.

Os cinco corpos foram encontrados em "diversos locais do município de Culiacán", a capital do estado, que tem sido abalada por confrontos entre dois grupos do Cartel de Sinaloa, informou o Ministério Público local.

Os filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador dessa organização criminosa e que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, estão em confronto com os aliados de Ismael "Mayo" Zambada, preso em 25 de julho do ano passado no Texas.

Esses confrontos deixaram 651 mortos e 513 desaparecidos entre 9 de setembro e 31 de dezembro, segundo um relatório oficial citado pelo jornal mexicano La Jornada.

Além disso, dois homens morreram durante um ataque a um restaurante no estado de Guanajuato (centro).

Do tamanho da Bélgica, esse estado registra o maior número de homicídios por ano (3.746 em 2023, de acordo com o instituto oficial de estatísticas, Inegi).

Guanajuato, um corredor industrial e turístico e onde estão instaladas montadoras como Mazda e Toyota, é palco de confrontos entre o poderoso Cartel Jalisco Nova Geração e uma máfia local conhecida como o Cartel de Santa Rosa de Lima.

A governadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, anunciou na quarta-feira a exoneração do procurador-geral local, Carlos Zamarripa, que ocupava o cargo há 15 anos.

A decisão foi aplaudida pela presidente Claudia Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

"Acho que, de qualquer forma, é bom que o procurador tenha deixado o cargo. É evidente que ele não desempenhou um bom papel", disse a mandatária.

A presidente de esquerda responsabilizou o governo local pela violência no estado, que é governado pelo partido opositor conservador PAN.