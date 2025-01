Catar atua como mediador nas negociações para alcançar uma trégua e a libertação dos reféns - Reprodução

Catar atua como mediador nas negociações para alcançar uma trégua e a libertação dos refénsReprodução

Publicado 03/01/2025 15:43

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas para uma trégua na Faixa de Gaza serão retomadas nesta sexta-feira (3) no Catar, anunciou o movimento islamista palestino em um comunicado.



"As negociações indiretas serão retomadas hoje, sexta-feira, em Doha, a capital do Catar", afirmou o Hamas, que governa o estreito território palestino.



"Como sempre, o movimento reafirma sua seriedade, sua positividade e seu compromisso para alcançar, no menor tempo possível, um acordo que atenda às aspirações [...] de nosso povo [...], sobretudo o fim da agressão e a proteção de nosso povo frente ao genocídio levado a cabo pela ocupação" israelense, declarou.



O grupo islamista acrescentou que as discussões se concentrarão na "garantia de que um acordo leve ao cessar total das hostilidades, à retirada das forças de ocupação da Faixa de Gaza, ao desenho de mecanismos de implementação [do acordo] e ao retorno das pessoas deslocadas às suas casas".



Israel ainda não reagiu a essas declarações.



Há mais de um ano, o Catar atua como mediador, juntamente com os Estados Unidos e o Egito, nas negociações para alcançar uma trégua e a libertação dos reféns que continuam detidos em Gaza desde o ataque do Hamas em Israel, ocorrido em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito.

Hamas e Israel acusaram-se mutuamente de bloquear as últimas negociações realizadas em dezembro em Doha.



Apesar dos intensos esforços diplomáticos, não foi alcançado nenhum cessar-fogo desde a trégua de uma semana firmada no final de novembro de 2023, durante a qual reféns foram libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, autorizou na quinta-feira os negociadores israelenses a prosseguirem com as discussões no Catar.



A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada pelo ataque do grupo islamista em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causou a morte de 1.208 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento baseado em dados oficiais.



A campanha de retaliação israelense em Gaza matou mais de 45.600 palestinos, de acordo com dados do Ministério da Saúde desse território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.