Cerca de 350 mil pessoas ficaram sem eletricidade - Timothy A. Clary / AFP

Cerca de 350 mil pessoas ficaram sem eletricidadeTimothy A. Clary / AFP

Publicado 06/01/2025 17:16

Uma grande tempestade de inverno trouxe, nesta segunda-feira (6), fortes nevascas e chuva congelada para grandes áreas do leste dos Estados Unidos, onde causou cinco mortes e interrompeu as viagens e o trabalho de milhões de pessoas, do Vale do Ohio à capital Washington.



Cerca de 350 mil pessoas ficaram sem eletricidade, do Missouri a Kentucky e Virgínia, enquanto mais de 1.800 voos foram cancelados e milhares atrasados, segundo os sites Poweroutage.us e FlightAware.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) previu até 30 centímetros de neve em Washington, onde o Congresso realizou a certificação da vitória eleitoral do republicano Donald Trump, quatro anos depois de seus apoiadores terem invadido o Capitólio dos Estados Unidos para tentar anular sua derrota em 2020.



As casas coloridas e as ruas arborizadas da capital já estavam cobertas de branco na madrugada desta segunda-feira, enquanto os moradores caminhavam pela neve em uma cidade que raramente enfrenta condições tão invernais.



O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, pediu "participação total" na sessão conjunta do Congresso, independentemente das condições climáticas.



A tempestade moveu-se para o leste depois de trazer condições de nevasca a estados como Kansas e Missouri.



Condições letais



Pelo menos cinco pessoas morreram em incidentes relacionados com a tempestade.



A polícia rodoviária do Missouri registrou uma vítima mortal, quando um caminhão atropelou um pedestre em uma via coberta de neve, enquanto outras duas pessoas morreram em um acidente envolvendo veículos no Kansas, segundo a imprensa local. Ambos os incidentes ocorreram no domingo.



"A neve virou gelo em todo o estado, causando cortes de energia e condições de estradas mais perigosas. As equipes de transporte estão trabalhando arduamente para liberar as estradas para as unidades de serviços públicos e as viagens de emergência", alertou o governador de Kentucky, Andy Beshear, pedindo aos moradores que ficassem em casa.



Um vídeo publicado pelo Weather Channel no domingo mostrou carros derrapando em estradas cobertas de gelo e caminhões batendo em barreiras à beira de uma estrada no Kansas.



Um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden estava monitorando de perto o clima severo e estava pronto para ajudar os estados atingidos.



O NWS alertou que as tempestades também podem afetar estados do sudeste, com possibilidade de granizo e tornados, e que acúmulos de até 1,3 centímetro de gelo em algumas áreas, assim como danos generalizados às árvores por fortes rajadas de vento, podem causar "quedas de energia prolongadas".



As temperaturas deverão cair, em alguns locais, para menos de -18°C, e as fortes rajadas de vento agravam os perigos.



Outra grande preocupação é a chuva congelada e o granizo. Uma espessa camada de gelo tornará as viagens perigosas, derrubando árvores e linhas de energia, alertaram as autoridades.



Os governadores de Kentucky, Missouri, Virgínia e Maryland declararam estado de emergência e recorreram às redes sociais para alertar os moradores a ficarem em casa.