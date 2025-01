Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida - Reprodução / Google Street View

Publicado 07/01/2025 14:25

Duas pessoas mortas foram encontradas dentro do trem de pouso de um avião da JetBlue que voava de Nova York para a Flórida, nos Estados Unidos, segundo informou a concessionária nesta terça-feira (7). A descoberta dos corpos aconteceu durante uma inspeção de rotina no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

"Esta é uma situação de partir o coração, e estamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para apoiar seus esforços para entender como isso ocorreu", afirmou um porta-voz da empresa.

A aeronave operou recentemente o voo 1801 do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, que pousou em Fort Lauderdale pouco depois das 23h.

Segundo o jornal "The New York Post", as autoridades estão mantendo os nomes das pessoas em sigilo durante as investigações. As mortes continuam em investigação.

O trem de pouso, um dos principais equipamentos do avião, é um sistema mecânico na base da aeronave feito para garantir a aterrisagem e decolagem de forma segura. Essa estrutura conta com amortecedores, freios e estruturas de suporte.