Corte de Seul emitiu um mandado de prisão para Yoon e outro separada para realizar buscas em sua residência - Handout / South Korean Presidential Office / AFP

Publicado 07/01/2025 17:16

A agência anticorrupção da Coreia do Sul disse que recebeu um novo mandado judicial nesta terça-feira, 7, para deter o presidente Yoon Suk Yeol, sob processo de impeachment, depois que sua tentativa anterior foi bloqueada pelo serviço de segurança presidencial na semana passada.

O Escritório de Investigação de Corrupção para Oficiais de Alto Grau planeja interrogar o presidente sul-coreano sobre alegações de rebelião por seu decreto de lei marcial de curta duração em 3 de dezembro, mas não confirmou por quanto tempo o mandado permanecerá válido.

O promotor-chefe da agência, Oh Dong-woon, justificou a decisão de não compartilhar a validade do mandado argumentando que tais informações são sensíveis, pois a agência e a polícia contemplam maneiras de executá-lo com sucesso. Mandados de detenção na Coreia do Sul geralmente duram sete dias, mas podem ser estendidos para cerca de 10 dias.

Na semana passada, a Corte de Seul emitiu um mandado de prisão para Yoon e outro separada para realizar buscas em sua residência, depois que o presidente evitou prestar depoimento para as investigações. Mais de 150 autoridades anticorrupção e policiais foram mobilizados, mas a operação falhou, barrada por manifestantes e pelas forças especiais de segurança presidencial

Se os investigadores conseguirem deter Yoon, provavelmente devem pedir permissão para realizar uma prisão formal. Do contrário, o presidente será liberado depois de 48 horas.