O jardineiro Nick Silverthorn, 48, e se cortou com uma lâmina comprada no Natal de 2023 - Reprodução / X

O jardineiro Nick Silverthorn, 48, e se cortou com uma lâmina comprada no Natal de 2023Reprodução / X

Publicado 08/01/2025 08:18

Um homem recebeu cerca de R$ 38 mil de indenização de uma empresa de lâminas de barbear após se cortar ao fazer a barba. O jardineiro inglês Nick Silverthorn, de 48 anos, disse que comprou um produto da Wilkinson Sword no Natal de 2023, mas após usá-lo, seu rosto começou a sangrar muito, por mais de 20 minutos. As informações foram publicadas pelo jornal britânico "Metro" nesta terça-feira (7).

"Coloquei a torneira quente e minha loção de barbear e fiquei no piloto automático. Comecei a barbear um lado com uma passada e depois outra passada no outro lado. Depois de alguns segundos, percebi que havia começado a sangrar muito na bochecha esquerda e depois no lado direito também e, antes que eu percebesse, estava escorrendo pelo meu rosto", disse.

O jardineiro, então, examinou o objeto e viu que uma das lâminas estava solta. Após semanas de demora para os ferimentos cicatrizarem, ele decidiu processar a fabricante. Silverthorn tirou fotos da sua cara sangrando e guardou o recibo e a embalagem do produto, que foi enviado à Wilkinson Sword para testes.

Após a batalha judicial, que durou 10 meses, a empresa ofereceu um acordo de £ 5 mil (cerca de R$ 38 mil), sem admissão de responsabilidade.

Um representante do mercado onde o objeto foi comprado, o Sainsbury's, reforçou a qualidade dos produtos do estabelecimento. "A segurança é nossa maior prioridade. Podemos garantir aos nossos clientes que não recebemos nenhuma outra reclamação dessa natureza sobre este produto. Neste caso, a representação legal do Sr. Silverthorn trabalhou diretamente com o fabricante para investigar sua experiência e resolver a reclamação", ponderou.