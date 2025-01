Mais de 250 efetivos dos bombeiros combatem o incêndio por ar e terra - AFP

Mais de 250 efetivos dos bombeiros combatem o incêndio por ar e terraAFP

Publicado 08/01/2025 10:42

Cerca de 30 mil pessoas estão sob ordem de evacuação em meio a um incêndio florestal que começou a arrasar um subúrbio de Los Angeles, enquanto uma tempestade de vento "potencialmente mortal" ameaça a região da Califórnia, nos Estados Unidos, informaram as autoridades nesta terça-feira (7).



O incêndio, declarado na manhã desta quarta-feira, já destruiu mais de 500 hectares de Pacific Palisades, uma luxuosa comunidade aos pés das montanhas de Santa Mónica, na costa oeste dos Estados Unidos.



"O incêndio se alimenta de uma combinação de fortes ventos e pela topografia, que desafia o nosso pessoal de forma extrema", disse Kristin Crowley, chefe do departamento dos bombeiros de Los Angeles.



Mais de 10.000 casas estão sob ameaça, acrescentou, enquanto as imagens difundidas pela mídia local mostram lares e vegetação ardendo em chamas.



Mais de 250 efetivos dos bombeiros combatem o incêndio por ar e terra.



Uma via importante que liga o subúrbio a Los Angeles foi fechada, e várias ruas de Pacific Palisades ficaram bloqueadas depois que os moradores abandonaram seus carros enquanto escapavam das chamas.



As autoridades usaram uma escavadeira para remover os veículos e dar passagem aos bombeiros.



"O Serviço Nacional de Meteorologia previu que os ventos vão piorar. Os ventos alcançarão o pior momento entre 10h da noite e 5h da manhã", disse Anthony Marrone, do departamento dos bombeiros de Los Angeles.



Apesar da gravidade das chamas, não há registro de feridos, informou o chefe da polícia Jim McDonald.



'Condição climática extrema'

O incêndio começou em um ambiente de baixa umidade e logo quando os chamados ventos de Santa Ana, característicos nesta temporada do ano na Califórnia, avançam com força em Los Angeles.



A região "experimenta uma condição climática extrema, com um alerta vermelho no momento do incêndio", disse Kristin Crowley.



Especialistas sustentam que esta pode ser a pior tempestade de vento em uma década, e as autoridades advertiram que o pior está por vir na noite desta terça, quando é esperado um aumento de força nos ventos.



"AVISO!!! UMA DESTRUTIVA E POTENCIALMENTE MORTAL tempestade de vento é esperada na tarde desta terça e na manhã de quarta em Ventura e Los Angeles", alertou o Serviço Meteorológico Nacional, segundo o qual são esperadas rajadas de até 160 km/h.



"Os incêndios nestas condições podem ser catastróficos", advertiu o meteorologista Daniel Swain. "Será uma noite difícil."



Dezenas de pessoas deixando a localidade a pé, com alguns poucos pertences e animais de estimação, foram registradas pelas câmeras de meios de comunicação locais.



"A fumaça soprava morro abaixo quando eu estava em casa, e o fogo estava muito próximo", disse à AFP Andrew Hires, professor da Universidade do Sul da Califórnia, que abandonou o local junto com sua filha.



"Jogamos um monte de documentos e roupas em algumas caixas, algumas fotos, e saímos", relatou.



Kelsey Trainor, um morador que conversou com a emissora KTLA, narrou os momentos angustiantes que viveu quando tentava abandonar o lugar.



"Quando chegamos ao sopé da colina... tudo estava bloqueado", disse Trainor. "Não havia para onde ir e as pessoas estavam abandonando seus carros."



"Ninguém sabia o que fazer, todo o mundo estava buzinando, havia chamas por todos os lados."



'Destruídas'

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, chegou a Pacific Palisades para um giro de reconhecimento, e informou que o governo federal enviará recursos para reforçar os trabalhos contra as chamas.



"Vi em primeira mão o impacto destes ventos turbulentos e das brasas, bem como o número de estruturas destruídas", disse Newsom em entrevista coletiva.



"Não são poucas, muitas estruturas foram destruídas", acrescentou.



A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, se juntou ao coro nas redes sociais para pedir aos moradores que obedeçam às instruções de evacuação.



O presidente Joe Biden estava na Califórnia para anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais, mas o evento foi cancelado devido ao vento, assim como a estreia em Los Angeles do filme "Imparável", protagonizado por Jennifer Lopez.



Incêndios florestais são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza, mas cientistas advertem que as mudanças climáticas alteram os padrões e criam climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas e incêndios mais vorazes e rápidos.