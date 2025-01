Incêndios devastam diversas comunidades na área de Los Angeles - Josh Edelson/AFP

Publicado 09/01/2025 07:28 | Atualizado 09/01/2025 07:35





A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes de incêndios florestais, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica.



O fogo consumiu centenas de lares na luxuosa comunidade de Pacific Palisades, onde celebridades vivem em mansões situadas em colinas. Ao leste, outro incêndio devorou mais de 2 mil hectares em Altadena.



A cantora e atriz Mandy Moore, da série "This is Us", contou no Instagram que deixou sua casa juntamente com seus filhos e animais de estimação, diante do avanço das chamas. "Tentando proteger as crianças da tristeza imensa que sinto. Rezando por todos em nossa linda cidade. Devastada pela destruição e pela perda. Não sei se nossa casa se salvou", publicou.



Seu colega James Wood publicou no X um vídeo que mostra chamas devorando a vegetação perto de sua casa, em Pacific Palisades, enquanto ele se preparava para abandonar o local. Já Mark Hamill, astro de "Star Wars", informou no Instagram que deixou ontem sua casa, em Malibu.



O ator relatou que "havia pequenos incêndios dos dois lados da estrada", referindo-se a uma rodovia que conecta cidades da costa oeste americana.



A atriz Jamie Lee Curtis também foi forçada a deixar a região. "Nossa querida vizinhança desapareceu", publicou no Instagram. "Nosso lar está seguro. Muitos outros perderam tudo."



O anúncio dos indicados ao Oscar foi adiado para o próximo dia 19, a fim de dar aos membros da Academia afetados pelos incêndios tempo para votar.



A cerimônia anual do prêmio da crítica cinematográfica, que estava marcada para domingo, foi adiada para 26 de janeiro.



A estreia de "The Last Showgirl", filme estrelado por Pamela Anderson, foi cancelada, enquanto nuvens cinza cobriam o céu de Los Angeles. A Paramount também cancelou o tapete vermelho do musical "Better Man", de Robbie Williams.



A Netflix suspendeu uma coletiva de imprensa sobre o vitorioso "Emilia Pérez", que levou quatro Globos de Ouro no último domingo.



O anúncio ao vivo dos indicados ao Prêmio do Sindicato dos Atores foi cancelado na manhã desta quarta. A gravação das séries "Grey's Anatomy" e "Hacks" foi pausada, assim como o programa noturno de entrevistas "Jimmy Kimmel Live".



O parque temático Universal Studios fechou, devido às condições climáticas e ao avanço dos ventos.



O ator Steve Guttenberg, de "Loucademia de Polícia" (1984), foi entrevistado ontem quando tentava ajudar amigos a deixar a região em meio a ruas bloqueadas. Ele se disse frustrado devido ao número de carros abandonados por pessoas que tentavam fugir de Pacific Palisades, que bloqueavam as ruas.



"Se você abandonar seu carro, deixe as chaves, para que as pessoas possam retirá-lo e permitir o acesso dos caminhões de bombeiros. É realmente muito importante", disse à emissora KTLA.



Eugene Levy, estrela de "Schitt's Creek", estava entre os que ficaram presos no trânsito quando tentavam deixar as comunidades em perigo, informou o jornal Los Angeles Times.