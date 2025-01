União Europeia abriu uma investigação contra empresas chinesas - Unsplash

Publicado 09/01/2025 13:50

São Paulo - O Ministério de Comércio da China alega que investigações da União Europeia (UE) sobre empresas chinesas com base na chamada Regulação para Subsídios Externos do bloco — conhecida como FSR, pela sigla em inglês) — têm adotado muitas práticas "não razoáveis", que acabam se configurando como "barreiras comerciais e a investimentos". Diante disso, a pasta disse nesta quinta-feira, 9, que irá pedir a UE que ajuste tais práticas por meio de consultas bilaterais e outras medidas apropriadas.

Os comentários foram feitos pelo porta-voz do ministério, He Yadong, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, segundo o jornal chinês Global Times. O objetivo de Pequim, é garantir um ambiente "aberto, justo, não discriminatório e previsível para empresas chinesas que investem na Europa", afirmou o porta-voz, de acordo com a publicação.