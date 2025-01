Ataque ao consulado em Lisboa ocorre em um momento de grande tensão política na Venezuela - Reprodução

Publicado 12/01/2025 08:58 | Atualizado 12/01/2025 08:59

O Governo português condenou neste domingo o ataque ao consulado venezuelano em Lisboa com um artefato explosivo na noite de sábado.



"O Governo português condena veementemente o ataque ao consulado venezuelano em Lisboa", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores português publicado na rede social X.



Segundo a imprensa portuguesa, citando fontes policiais, um coquetel molotov atingiu a fachada do consulado que estava fechado, sem deixar feridos.



O Governo português determinou "o reforço imediato da segurança e a correspondente investigação policial", acrescentou o comunicado, lembrando que "a inviolabilidade das missões diplomáticas deve ser respeitada em todos os casos".



O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, culpou o "fascismo".



"As agressões irracionais dos grupos desviados não conseguirão reverter os avanços da Revolução Bolivariana", acrescentou Gil, agradecendo "às autoridades portuguesas pela rápida intervenção".

Os eventos ocorrem em um momento de grande tensão política na Venezuela, logo após o presidente Nicolás Maduro tomar assumir um novo mandato por eleições consideradas fraudulentas pela oposição que reivindica sua vitória.