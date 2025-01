Ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, disse que vai a Washington na semana que vem - AFP

Publicado 12/01/2025 17:30

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, afirmou neste domingo, 12, que "todas opções estão na mesa" para responder às ameaças que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito ao país, que incluem tarifas e até mesmo uma anexação do território canadense . "No momento todas as opções estão na mesa. Essa é a conversa que temos com os americanos, porque são decisões que poderiam ter um impacto devastador sobre os canadenses. A ameaça é real, e nós estamos trabalhando nela", disse Joly em entrevista ao canal CTV.

A chanceler canadense disse que vai a Washington na semana que vem para discutir o assunto com secretários do novo governo Trump e outros líderes do Partido Republicano.

Segundo Joly, o governo canadense está "reagindo à retórica de Trump" e pronto para retaliar os Estados Unidos caso o presidente eleito cumpra a promessa de impor tarifa de 25% sobre produtos do país vizinho.

Na sexta-feira, 10, a Bloomberg informou que o Canadá já tem preparada uma retaliação sobre produtos norte-americanos caso Trump cumpra suas ameaças.