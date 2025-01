Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 12/01/2025 11:17

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o ex-promotor Jack Smith, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês), que renunciou ao cargo no sábado, 11. Smith atuou em investigações sobre interferência nas eleições presidenciais de 2020 e sobre apropriação de documentos confidenciais do governo, resultando em acusações contra Trump.

Em sua conta na rede social Truth Social, o republicano chamou o ex-procurador de "perturbado" e disse que ele foi demitido do DoJ.

"O perturbado Jack Smith foi demitido hoje pelo Departamento de Justiça. Ele é uma vergonha para si mesmo, sua família e seu país. Depois de gastar mais de US$ 100 milhões na caça às bruxas contra Trump, ele deixou a cidade de mãos vazias", escreveu.

A mídia local havia divulgado em novembro que Smith deixaria o cargo após completar seu trabalho e antes de Trump assumir a presidência, em 20 de janeiro.