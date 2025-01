Autoridades alertam que o número de mortos deve aumentar quando as buscas com cães farejadores começarem - AFP

Publicado 12/01/2025 09:32 | Atualizado 12/01/2025 09:33

Os incêndios florestais continuam em Los Angeles, com pelo menos 16 pessoas mortas nas chamas e 13 desaparecidas. Desde sábado, 11, os ventos mudaram de direção, espalhando o fogo para novas áreas. As rajadas devem se intensificar na madrugada deste domingo, 12, em Los Angeles e Ventura, e na tarde de segunda-feira, 13, persistindo até a manhã de terça-feira, 14, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

Até o momento, foram confirmadas 11 mortes no incêndio em Eaton, ao norte de Los Angeles, e cinco em Palisades, na Costa Oeste dos Estados Unidos. As autoridades alertam que o número de mortos deve aumentar quando as buscas com cães farejadores começarem.

O incêndio no bairro de luxo de Pacific Palisades se espalhou para o noroeste da cidade, ameaçando o densamente povoado Vale de San Fernando e o Museu Getty. Novas ordens de evacuação foram emitidas para os bairros de Brentwood e Encino devido à proximidade das chamas. Estudantes da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) também receberam ordens para deixar o campus, enquanto os bombeiros trabalham para evitar que os ventos empurrem as chamas.

O fogo em Palisades já consumiu mais de nove mil hectares, segundo o Departamento Estadual de Silvicultura e Proteção contra Incêndios, o Cal Fire, e cerca de 11% das chamas foram contidas. No total, os múltiplos focos de incêndio devastaram uma área de aproximadamente 145 km², equivalente ao tamanho da cidade de Miami ou 1,5 vezes a de Manhattan, em Nova York. Desde o início dos incêndios, na última terça-feira, 7, mais de 12 mil casas, prédios, empresas e veículos foram completamente destruídos.