Japão é frequentemente atingido por terremotos devido à sua localização - AFP

Japão é frequentemente atingido por terremotos devido à sua localização AFP

Publicado 13/01/2025 10:23

Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,9 atingiu o sudoeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do país nesta segunda-feira, 13. Alertas de tsunami foram emitidos para a Prefeitura de Miyazaki, onde o tremor foi centralizado, na ilha sudoeste de Kyushu, bem como para a Prefeitura de Kochi, logo após o terremoto, de acordo com a agência.

A extensão dos danos não ficou imediatamente clara. O Japão é frequentemente atingido por terremotos devido à sua localização ao longo do "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.