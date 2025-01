Região de Gaza é bombardeada diariamente - AFP

Publicado 14/01/2025 07:51 | Atualizado 14/01/2025 07:52

Israel e Hamas estão finalizando os termos de um cessar-fogo que pode ser anunciado ainda nesta terça-feira, 14, afirmam autoridades árabes e israelenses. O acordo aumenta as esperanças para a libertação de reféns na Faixa de Gaza, bem como a interrupção nos combates.

Segundo fontes, representantes dos Estados Unidos, de Israel, de países árabes e Steve Witkoff, enviado pelo presidente eleito americano Donald Trump, se reuniram em Doha, no Catar, para finalizar o rascunho do cessar-fogo.



Autoridades árabes e israelenses disseram que as partes concordaram com os principais pontos do acordo, mas ainda trabalham para finalizá-lo. Qualquer negociação ainda precisa ser aprovada pelo Gabinete de Segurança de Israel e pelo governo Mohammed Sinwar, líder do Hamas em Gaza, já teria concordado com os termos durante a noite, afirmam as fontes.



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve se reunir nesta terça-feira com famílias de reféns, que o acusam de não dar prioridade à soltura de seus parentes.