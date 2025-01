Dalyce Curry tinha 95 anos - Reprodução / Facebook

Publicado 14/01/2025 15:07

A atriz Dalyce Curry, de 95 anos, foi encontrada morta nos escombros da sua residência, destruída em meio aos incêndios que estão atingindo Los Angeles. Ela é uma das 24 vítimas dos fogos que afetam a cidade , capital da Califórnia, Estados Unidos. A neta da artista, Dalyce Kelly, confirmou a morte no último domingo (12), segundo o site "TMZ".

Kelly afirmou que deixou sua avó no condado de Altadena na última terça-feira (7), no mesmo dia em que os fogos começaram. Vendo a repercussão e o tamanho que as chamas tomaram, ela voltou no dia seguinte para ver como Curry estava, mas foi impedida por uma barricada policial.

Um agente afirmou que a propriedade estava destruída e a recomendou procurar um centro cívico próximo, onde moradores desabrigados estavam ficando. No entanto, ela não conseguiu encontrar a ex-atriz lá.

A neta conseguiu ter acesso à casa apenas na última sexta-feira (10), mas foi no domingo que a morte acabou confirmada.

Dalyce Curry fez papéis de figurantes em filmes como "Os Dez Mandamentos" (1958) e "Os Irmãos Cara-de-Pau" (1980).