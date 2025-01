Manifestações ocorreram durante a posse do presidente Daniel Chapo - Amilton Neves / AFP

Manifestações ocorreram durante a posse do presidente Daniel ChapoAmilton Neves / AFP

Publicado 15/01/2025 12:55

Sete pessoas morreram nesta quarta-feira (15) em manifestações em Moçambique que coincidiram com a posse de um novo presidente após eleições acirradas, anunciou a ONG Plataforma Decide, que registrou mortes na capital, Maputo, e em Nampula, no norte do país.