Guerra entre Israel e Hamas começou em outubro de 2023 - AFP

Publicado 17/01/2025 07:34

A libertação dos reféns mantidos em Gaza desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023 começará no domingo (19), informou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira (17).



"Aguardando a aprovação do gabinete [de segurança] e do governo, e o cumprimento do acordo, a libertação dos reféns pode ocorrer de acordo com o cronograma previsto, a partir de domingo", disse o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

Em atualização.