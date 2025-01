Bombeiros do Serviço Florestal removem galhos caídos de casa destruída por incêndio na Califórnia - AFP

Publicado 17/01/2025 20:53

Agentes da polícia montada mobilizaram-se nesta sexta-feira (17) para buscar vítimas dos incêndios florestais na região de Los Angeles, que mataram 27 pessoas e deixaram dezenas de desaparecidos.



Dez dias após o início das chamas, a frustração aumentava entre as dezenas de milhares de pessoas que seguiam sem poder voltar para casa, devido à contaminação tóxica ou ao risco de deslizamentos de terra.



Nina Madok, que perdeu sua casa no incêndio em Palisades, considerou "inútil" a reunião de ontem com as pessoas evacuadas. "Precisamos que os líderes locais de Palisades respondam às nossas perguntas."



Autoridades indicaram ontem que ainda levará pelo menos uma semana até que alguém possa voltar para casa.



As equipes de buscas continuaram seu trabalho em Altadena, onde quarteirões inteiros de casas foram queimados. Na área rural próxima a Malibu, agentes da polícia montada também buscavam vítimas.



Aplausos para os bombeiros

Milhares de bombeiros continuaram seus esforços para apagar os focos de incêndio nos 16 mil hectares queimados, uma área quase tão grande quanto a cidade de Washington.



O site de entretenimento TMZ publicou um vídeo que mostra clientes de um restaurante de Calabasas aplaudindo bombeiros que haviam acabado de jantar a convite de outros clientes e do estabelecimento, segundo a publicação.



O elogio aos socorristas contrasta com as disputas que caracterizam o clima político atual nos Estados Unidos, que viram os republicanos se alinharem ao presidente eleito, Donald Trump, nas críticas aos líderes democratas da Califórnia por sua resposta à emergência.



O ator Eric Braeden, da novela americana "The Young and the Restless", criticou ontem a politização do assunto. "Contribuímos com mais impostos do que qualquer outro estado", ressaltou o ator, que teve sua casa em Pacific Palisades destruída pelas chamas.



A tenista americana Pam Shriver, 62, pediu hoje a devolução de uma coleção de troféus roubada depois que ela deixou sua casa. Ladrões levaram seu carro com os prêmios, que estava no estacionamento de um hotel.



Dezenas de pessoas foram presas após a catástrofe, nove delas acusadas de saquear casas de pessoas evacuadas.