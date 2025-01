Milhares de pessoas de diversos lugares dos Estados Unidos participam de manifestações, neste sábado, em Washington D.C - Karen Bleier/AFP

Publicado 18/01/2025 19:02

Milhares de pessoas de diversos lugares dos Estados Unidos participam de manifestações, neste sábado, em Washington D.C., exortando a defesa dos direitos reprodutivos das mulheres e outras causas que acreditam estar sob ameaça da próxima administração de Donald Trump. Os atos retomam a Marcha das Mulheres original dias antes da posse do presidente eleito.

Os manifestantes estão reunidos em frente ao Lincoln Memorial, onde oradores apelam ao acesso das mulheres ao aborto, à defesa dos direitos de pessoas transgêneras, ao combate às alterações climáticas e a outras questões que acreditam estar sob ameaça.

O presidente eleito deverá deixar sua casa na Flórida no sábado para seguir para Washington. Trump, voará mais uma vez a bordo de um avião do governo e não com seu avião pessoal com o emblema de Trump. O presidente eleito será transportado em um C-32, a variante militar do avião Boeing 757 que ele possui há anos.