Homem espalhou lixo dentro de apartamento por mais de dois anos. Proprietário recolheu mais de 200 garrafas com urina e dezenas de sacos com fezesReprodução

Publicado 21/01/2025 16:01

Uma verdadeira cena de terror. Foi desta maneira que Jan Pringle definiu a cena que viu quando entrou no apartamento do qual é proprietário na cidade de Kingsbridge, no sudoeste da Inglaterra. O homem que alugava o imóvel, de apenas dois cômodos, teve de ser despejado depois de acumular uma verdadeira montanha de lixo durante os dois anos que ficou no local.

Pringle, de 36 anos, disse que o inquilino, que não teve o nome revelado, deixou para trás 200 garrafas de urina e inúmeros sacos com fezes. O proprietário disse que teve de escalar mais de dois metros de sujeira e precisou usar luvas grossas de borracha e máscara para fazer a limpeza completa do apartamento.

"Ele se recusava a permitir verificações na propriedade durante os dois anos inteiros em que viveu lá. Quando finalmente consegui acesso ao apartamento, mal conseguia abrir a porta devido ao monte de lixo atrás dela. Assim que a porta se abriu, parecia uma floresta tropical, porque estava muito úmido", disse Pringle ao jornal britânico 'Daily Mail'.

"Não conseguimos abrir a porta porque havia muito lixo, mas quando o fizemos, não consigo descrever o cheiro. Não se parece com nada que eu já tenha sentido antes. Havia algumas centenas de garrafas de urina e sacos de fezes e eu conseguia sentir o cheiro. Tive que rastejar sobre o lixo usando uma máscara e luvas porque está completamente cheio. Não dá para chegar ao quarto ou ao banheiro. O vaso sanitário estava bloqueado. O lixo estava sendo compostado. Havia caixas de comida para viagem, cascas de ovos, latas vazias. Eram dois anos de lixo", completou.

Pringle acrescentou que havia um pequeno espaço no sofá, que eles imaginaram ser onde o inquilino dormia e ficava sentado o dia todo. "Há um belo jardim lá fora, mas as janelas e persianas nunca foram abertas. Se alguém me desafiasse a fazer tanta bagunça em dois anos, seria difícil", afirmou.

Ele disse ainda que foi obrigado a contratar uma empresa de limpeza forense para limpar o apartamento antes de poder alugá-lo novamente, garante que não está bravo com seu inquilino. "Ele escapou pela rede. O sistema está quebrado. Ele precisa de ajuda. Não sei como alguém pode viver assim. É duro que não haja ninguém lá para cuidar dele", revelou.

Jan comprou o apartamento em 2017 e não teve problemas com os três inquilinos anteriores. Ele o aluga sem mobília por £ 575 por mês (aproximadamente R$ 4 mil). Agora, ele, que possui oito propriedades, disse que o incidente o fez pensar se deseja continuar a viver de aluguéis.