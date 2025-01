Turistas filmaram o casal fazendo sexo a bordo do iate - Reprodução / X

Turistas filmaram o casal fazendo sexo a bordo do iateReprodução / X

Publicado 22/01/2025 08:03

Um casal foi filmado fazendo sexo em um iate de luxo na praia de Cholón, famoso destino de turismo da Colômbia. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e a Polícia Metropolitana de Cartagena das Índias anunciou que abrirá uma investigação contra o cônjuge, que não teve a identidade revelada.

O vídeo mostra o par transando sem se importar com as pessoas nas embarcações ao redor e um homem passa ao lado deles no barco, chamado de "El Perseverante". O caso aconteceu no último sábado (18) e as informações são do jornal "El Tiempo".

De acordo com a imprensa local, a região tem sofrido com a falta de fiscalização e regulamentação para controlar as atitudes dos visitantes.

Moradores criticaram o comportamento flagrado no registro. Segundo eles, cenas como essa têm sido recorrentes e reclamações por uso de drogas e barulho excessivo são frequentes na área.