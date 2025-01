Rubio diz que apoio a Israel é uma prioridade máxima do governo de Trump - AFP

Publicado 22/01/2025 19:53

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu nesta quarta-feira (22) um "apoio firme" a Israel durante uma conversa por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dois dias após a posse do presidente Donald Trump.



Rubio conversou com Netanyahu para "enfatizar que manter o apoio firme dos Estados Unidos a Israel é uma prioridade máxima para o presidente Trump", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.



Ele também "parabenizou o primeiro-ministro pelos sucessos de Israel contra o Hamas e o Hezbollah e se comprometeu a trabalhar incansavelmente para ajudar a liberar todos os reféns restantes mantidos em Gaza", acrescentou.



Israel e o Hamas começaram no domingo a implementar um cessar-fogo na guerra que travavam há 15 meses, incluindo uma troca de reféns e prisioneiros.



O ex-presidente democrata Joe Biden havia pressionado durante meses por um acordo nos mesmos termos.



Trump enviou um emissário para ajudar a impulsionar um acordo antes de assumir o cargo, mas declarou que não confia na sua sustentabilidade a longo prazo.

Em um de seus primeiros atos no cargo, o republicano encerrou as sanções contra colonos israelenses extremistas na Cisjordânia, que haviam sido impostas por Biden devido a ataques contra palestinos.