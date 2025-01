Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol - AFP

Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk YeolAFP

Publicado 23/01/2025 08:55

Investigadores pediram nesta quinta-feira, 23, o indiciamento do presidente deposto da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, por abuso de poder e obstrução do Parlamento.