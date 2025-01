P&O Cruises afirmou que os trabalhadores estavam vestidos como 'copos de raspadinha invertidos' - Reprodução / X

Publicado 23/01/2025 16:28

Uma empresa australiana de cruzeiros fez um desfile com funcionários vestidos em trajes brancos e pontudos, parecidos com as roupas da organização supremacista branca, Ku Klux Klan (KKK). As imagens mostram oito funcionários da limpeza da P&O Cruises, marchando perto de uma piscina no deck do navio e, na frente deles, um homem vestido de Papel Noel liderava a caminhada.

Os internautas ficaram espantados com a situação e a criticaram nas redes sociais: "O nome da empresa? King Karnival Kruises", escreveu um usuário no Reddit. No X, outra pessoa comentou: "Que absurdo é esse?".

A P&O Cruises afirmou que os trabalhadores estavam vestidos como "copos de raspadinha invertidos" durante um evento temático de Natal na viagem do Pacific Explorer de Melbourne para Hobart, em dezembro. "Lamentamos se um incidente recente no cruzeiro Pacific Explorer ofendeu algum dos nossos hóspedes", disse um representante da empresa ao veículo australiano news.com.au. Já a porta-voz da empresa, Lynne Scrivens, comentou que ninguém da tripulação de limpeza "nunca tinha ouvido falar da KKK antes".