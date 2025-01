David Mencer, porta-voz do governo israelense - AFP

David Mencer, porta-voz do governo israelenseAFP

Publicado 27/01/2025 14:05

Oito dos reféns que poderiam ser libertados na primeira fase do acordo de trégua entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza estão mortos, anunciou nesta segunda-feira (27) David Mencer, um porta-voz do governo israelense.



"As famílias foram informadas da situação", disse o responsável em uma coletiva de imprensa. Isso significa que dos 26 reféns que devem voltar ao seu país nas próximas semanas segundo o estipulado no acordo, apenas 18 seguem vivos.

Trégua em três fases

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 que deixou 1.210 mortos do lado israelense, em sua maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais.



Um total de 251 pessoas foram sequestradas naquele dia. Delas, 87 seguem cativas, das quais 34 morreram, segundo o Exército.



A ofensiva lançada em represália por Israel na sitiada Faixa de Gaza deixou pelo menos 47.306 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas.



A primeira fase do acordo de cessar-fogo deve durar seis semanas e permitirá a liberação de um total de 33 reféns contra 1.900 prisioneiros palestinos.



Nesta primeira fase está previsto a negociação das modalidades da segunda, que deve permitir a libertação dos últimos reféns, antes da última etapa, que deve iniciar o processo de reconstrução de Gaza e a devolução dos corpos dos reféns que morreram em cativeiro.

Com informações da AFP.