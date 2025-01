Preocupação do governo colombiano era o respeito à 'dignidade' dos deportados - Força Aeroespacial Colombiana / AFP

Preocupação do governo colombiano era o respeito à 'dignidade' dos deportadosForça Aeroespacial Colombiana / AFP

Publicado 27/01/2025 19:32

A Colômbia anunciou, nesta segunda-feira (27), a decolagem de um avião militar rumo aos Estados Unidos, que trará 110 deportados colombianos, após superar as tensões diplomáticas com o governo de Donald Trump.

O avião da força aérea colombiana decolou de Bogotá rumo à cidade americana de San Diego, informou a Chancelaria em um comunicado.

"Espera-se que nos próximos dias saia outro avião com o mesmo objetivo", acrescentou, sem mencionar datas.

No domingo, o governo de Trump voltou atrás em uma série de sanções que planejava impor à Colômbia após a negativa do presidente Gustavo Petro de permitir a entrada de voos militares com migrantes deportados.

Após horas de tensão, Bogotá aceitou os termos desta política de Trump e encerrou uma disputa que subia de tom com o passar das horas. A preocupação do governo colombiano era o respeito à "dignidade" dos deportados.