Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia, conversou com o americano Marco Rubio - Reprodução / Parlamento Europeu

Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia, conversou com o americano Marco RubioReprodução / Parlamento Europeu

Publicado 28/01/2025 17:30

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) concordaram, nesta terça-feira (28), na necessidade de manter "máxima pressão" sobre a Rússia, durante a primeira conversa entre a chefe da diplomacia do bloco de 27 países, Kaja Kallas, e seu homólogo americano, Marco Rubio.

Ambos os dirigentes mencionaram a necessidade de cooperar para alcançar uma "paz duradoura" na Ucrânia, invadida por Moscou em fevereiro de 2022, conforme indicou um representante europeu.

A ligação entre Kallas e Rubio ocorre apesar das repetidas ameaças do novo presidente norte-americano, Donald Trump, de aumentar as tarifas. O republicano também instou os europeus a aumentarem seus gastos com defesa para cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Durante a chamada com Rubio, Kallas "insistiu em aumentar os investimentos da Europa na área de defesa", informou um funcionário europeu sob condição de anonimato.

Os chefes da diplomacia também destacaram "a importância de reforçar a cooperação entre UE e Estados Unidos" em relação à situação no Oriente Médio e aos desafios impostos pela China, indicou a mesma fonte.

Kallas e Rubio concordaram na "necessidade de manter máxima pressão sobre Moscou para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia", acrescentou.

A posição dos Estados Unidos sobre a Ucrânia tem sido ambígua. Embora Washington seja o principal apoio militar de Kiev, Trump criticou várias vezes a ajuda bilionária.

Por outro lado, o presidente americano também ameaçou a Rússia com mais sanções, caso Moscou não chegue a um acordo com Kiev para terminar o conflito.