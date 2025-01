Rafah, no sul de Gaza, faz fronteira com o Egito, mediador do conflito - AFP

Rafah, no sul de Gaza, faz fronteira com o Egito, mediador do conflitoAFP

Publicado 31/01/2025 12:22

A passagem de fronteira entre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e o Egito será aberta no sábado (1º) após uma troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas, disseram à AFP nesta sexta-feira (31) uma fonte palestina e outra próxima às negociações.



"Os mediadores informaram o Hamas sobre a decisão de Israel de abrir o ponto de passagem de Rafah", disse a autoridade do Hamas. A segunda fonte, próxima às negociações, disse que a iniciativa permitiria a retirada de feridos como parte do acordo de cessar-fogo.

Na quarta troca desde a entrada em vigor da trégua em Gaza, Israel deve libertar 90 palestinos detidos em suas prisões, segundo a ONG Clube de Prisioneiros Palestinos.



A porta-voz da organização, Amani Sarahneh, informou que 90 palestinos presos em Israel serão libertados no sábado e destacou que nove deles foram condenados à prisão perpétua.



Desde o início da trégua, o grupo islamista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, libertou 15 reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023.

Com informações da AFP.