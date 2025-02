EUA: avião de pequeno porte cai próximo a shopping center na Filadélfia - Reprodução

Publicado 31/01/2025 22:04 | Atualizado 31/01/2025 22:06

Um avião de pequeno porte caiu nas proximidades do Roosevelt Mall, um shopping center na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira (31). As informações preliminares foram divulgadas pela rede de TV CBS News Philadelphia. Vídeos compartilhados em redes sociais mostram focos de incêndio e uma densa coluna de fumaça no local. Testemunhas relataram que a aeronave atingiu o solo de nariz, em alta velocidade, causando impacto significativo. Assista:

URGENTE: mais um AVIÃO ACABOU DE CAIR NOS EUA, desta vez na Filadélfia.pic.twitter.com/of972720P5 — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) January 31, 2025

De acordo com a Fox News, as primeiras investigações sugerem que a aeronave envolvida poderia ser um avião de transporte médico. O acidente ocorreu por volta das 18h no horário local (20h em Brasília), e imagens transmitidas por emissoras de TV locais mostram dezenas de viaturas policiais e de bombeiros no local, que foi rapidamente isolado pelas autoridades. Pelo menos uma residência e vários veículos foram atingidos pelas chamas.Até o momento, não há confirmação sobre o número de vítimas ou quantas pessoas estavam a bordo da aeronave. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Filadélfia confirmou, em suas redes sociais, a ocorrência de um "grande incidente" na área, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o caso.O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou que já está em contato com o prefeito da Filadélfia, o corpo de bombeiros local e outras autoridades, disponibilizando recursos estaduais para auxiliar na resposta à emergência. Enquanto isso, nem o departamento de polícia nem o corpo de bombeiros da cidade se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.A situação permanece em desenvolvimento, e as autoridades seguem trabalhando no local para controlar os danos e apurar as causas do acidente.