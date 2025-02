Aos 51 anos, Lee Joo-Shil já havia enfrentado um câncer de mama - Reprodução / Netflix

Publicado 02/02/2025 19:41 | Atualizado 02/02/2025 21:57

A atriz sul-coreana Lee Joo-Shil, conhecida pelo papel na série "Round 6", da Netflix, morreu neste domingo (2), aos 81 anos, na Coreia do Sul. A informação foi divulgada pelo jornal The Chosun Ilbo. Lee foi diagnosticada com câncer de estômago em novembro de 2024.

Na série, ela interpretou Park Mal-soon, mãe do detetive de polícia Hwang Jun-ho, e madrasta de The Front Man, Hwang In-ho. A participação aconteceu nos dois primeiros episódios da 2ª temporada.

A atriz já havia enfrentado um diagnóstico de câncer de mama há 30 anos, quando médicos deram expectativa de vida de um ano. No entanto, ela lutou contra a doença por 13 anos antes de superá-la.

Ainda não se sabe se Lee aparecerá na terceira temporada de "Round 6", já que as gravações ocorreram antes da morte dela.

Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte da artista. "Não, eu amava", escreveu uma usuária. Outra comentou: "Que ela descanse em paz".

A 2ª temporada de "Round 6" se tornou a terceira temporada de TV mais assistida da história da Netflix, ficando atrás apenas da 1ª temporada da própria produção e de "Wednesday". A trama acompanha um grupo de pessoas endividadas que participa de um jogo mortal por um prêmio bilionário, enfrentando desafios inspirados em brincadeiras infantis.