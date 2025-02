Claudia Sheinbaum, presidente do México - AFP

Publicado 03/02/2025 13:24

Os Estados Unidos decidiram suspender por um mês as tarifas de 25% anunciadas para o México, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira (3), após um telefonema com o presidente americano, Donald Trump.



"As tarifas serão suspensas por um mês a partir de agora", escreveu a presidente na rede social X, anunciando também que seu governo enviará 10 mil militares à fronteira norte "para evitar o tráfico de drogas do México aos Estados Unidos, especialmente o fentanil".



Os Estados Unidos, por sua vez, se comprometeram a trabalhar para "evitar o tráfico de armas de alto poder para o México", acrescentou. "Nossas equipes começarão a trabalhar hoje mesmo em duas frentes: segurança e comércio", escreveu.

O presidente norte-americano confirmou a suspensão. Ele disse que a discussão foi "muito amigável" e acrescentou, em uma publicação nas redes sociais, que "nós concordamos em suspender imediatamente as tarifas previstas por um período de um mês durante o qual teremos negociações".



Trump havia anunciado no sábado tarifas de 25% para todas as exportações do México e do Canadá, seus parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, acusando ambos os países de permitir o fluxo de migrantes irregulares e drogas para o território americano.



Os Estados Unidos são o principal destino das exportações mexicanas, que foram beneficiadas pelo tratado de livre comércio da América do Norte.



Sheinbaum disse no domingo ter proposto uma mesa de diálogo com Trump sobre migração e narcotráfico, reiterando que as tarifas teriam efeitos "muito graves" para a economia americana, pois aumentariam os preços dos produtos exportados pelo México.