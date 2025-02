Presidente já havia reforçado essa posição no domingo, em uma publicação no X - AFP

Publicado 04/02/2025 14:45

O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que os controles cambiais no país, conhecidos localmente como "cepo", serão eliminados a partir do próximo ano. Ele também indicou que, caso o país receba um desembolso do Fundo Monetário Internacional (FMI) adequado às suas necessidades financeiras, a "saída do cepo cambiário" poderá ocorrer ainda em 2025.

"Em 1º de janeiro de 2026, o cepo não existirá. Se houver um desembolso do FMI, podemos fazer isso mais rápido. É preciso avaliar como o programa será estruturado e como os recursos serão alocados, isso determinará a saída do cepo", afirmou Milei em entrevista ao La Nación.

O presidente já havia reforçado essa posição no domingo, em uma publicação no X, ao responder a um usuário: "Em 2026, não haverá mais cepo" na Argentina.