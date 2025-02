Donald Trump, presidente dos EUA, durante coletiva nesta quarta-feira (5) - AFP

Donald Trump, presidente dos EUA, durante coletiva nesta quarta-feira (5)AFP

Publicado 05/02/2025 14:31 | Atualizado 05/02/2025 14:34





"Todo mundo adora", disse Trump aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca, quando lhe perguntaram, nesta quarta-feira (5), o que ele achava da reação ao seu plano. O presidente americano, Donald Trump, insistiu que "todo mundo adora" sua proposta de que os Estados Unidos assumam o controle da Faixa de Gaza , apesar da rejeição dos palestinos e de muitos países do Oriente Médio e do mundo todo."Todo mundo adora", disse Trump aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca, quando lhe perguntaram, nesta quarta-feira (5), o que ele achava da reação ao seu plano.

Ideia rejeitada

Apesar de Trump dizer que sua ideia é adorada, ela foi amplamente rechaçada internacionalmente. Países do Oriente Médio, a ONU e os palestinos rejeitaram a proposta de maneira categórica nesta quarta-feira.



Trump anunciou a proposta na terça-feira (4), durante uma entrevista coletiva em Washington ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que foi recebido na Casa Branca.



Sem anunciar datas ou detalhes de como seria o controle do território ou a transferência de seus mais de dois milhões de habitantes, Trump afirmou que eliminará as bombas não detonadas e os escombros para transformar Gaza em um lugar "incrível".

Com informações da AFP.