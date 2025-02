Milhares de caminhões de ajuda humanitária foram enviados à Gaza - AFP

Publicado 06/02/2025 07:33

Mais de 10 mil caminhões com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza desde o início do cessar-fogo entre Israel e Hamas em 19 de janeiro, anunciou nesta quinta-feira o chefe humanitário da ONU.



"Levamos mais de 10 mil caminhões nas duas semanas desde o cessar-fogo, um aumento massivo", afirmou na rede social X Tom Fletcher, diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Após mais de 15 meses de guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em outubro de 2023 em solo israelense, grande parte da Faixa de Gaza está devastada. Um cessar-fogo está em vigor desde o fim de janeiro, permitindo a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

A guerra teve início com o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.210 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

A retaliação de Israel deixou pelo menos 47.518 mortos em Gaza, majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

Com informações da AFP.