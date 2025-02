Morgan Alyson Creel tem 31 anos - Reprodução / X

Publicado 06/02/2025 11:15

Uma mulher de 31 anos foi indiciada por homicídio culposo após ter causado queimaduras no seu bebê de 2 meses, o levando à morte. Segundo as autoridades, a acusada, identificada como Morgan Creel, adormeceu enquanto utilizava um secador de cabelo para aquecer o menino. O caso aconteceu na Geórgia, Estados Unidos.

De acordo com o depoimento, os agentes compareceram à residência da família após uma chamada de parada cardíaca de uma criança e encontraram o filho de Creel no quarto dos fundos, com diversos ferimentos. O portal "Law & Crime" divulgou as informações na última quinta-feira (30).

A mãe alegou que estava tentando esquentar os pés do garoto, mas dormiu com o aparelho ligado e o encontrou inconsciente após acordar. Segundo os investigadores, Morgan estava sob influência de uma substância controlada. Eles encontraram um aparelho de fumar maconha na varanda dos fundos da residência. O episódio aconteceu em 9 de novembro de 2023.

Creel chegou a ser detida quase um ano após a morte do bebê, em outubro do ano passado, por dirigir embriagada.