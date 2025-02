Campanha do zoo de Memphis (EUA) para o dia de São Valentim viralizou nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Campanha do zoo de Memphis (EUA) para o dia de São Valentim viralizou nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2025 18:10

O Zoológico de Memphis, no estado do Tennessee (EUA), lançou uma campanha bem humorada para celebrar o dia de São Valentim, no próximo dia 14, quando europeus e americanos festejam o Dia dos Namorados. Em seu perfil no Instagram, o zoo dá aos seguidores a chance de enviar um vídeo fofo de um panda vermelho para seus amores — ou um vídeo de um elefante fazendo cocô para o ex (ou a ex).



O zoológico anunciou que sua promoção "Namoro ou Despejo" permite que os seguidores troquem uma doação de US$ 10 (R$ 57) por um vídeo para repassar como presente de Dia dos Namorados.

As opções são "um vídeo adorável de um panda vermelho mastigando uma uva" ou "um vídeo fedorento de um cocô de elefante caindo na pilha".



"Tem um ex que merece uma surpresa fedorenta? Neste Dia dos Namorados, deixe um elefante falar. Ou talvez você tenha encontrado o único e queira enviar algo adorável? Nossos pandas vermelhos têm tudo para você", diz o zoológico em seu site.



O zoológico disse nas redes sociais que os vídeos de cocô de elefante são bons para outras pessoas além dos ex-namorados.

"Talvez seja seu vizinho chato, sua sogra autoritária, seu ex ou aquele colega de trabalho que ainda lhe dá pesadelos. Neste Dia dos Namorados, deixe um elefante falar e dê a um cocô o nome de um cocô", dizia o post.



As compras de vídeos do Dia dos Namorados estão disponíveis até 12 de fevereiro.