Palestinos deslocados olham pilhas de roupas enquanto atravessam o corredor Netzarim - Omar AL-QATTAA / AFP

Publicado 09/02/2025 14:58

O exército israelense se retirou, neste domingo, 9, do corredor Netzarim, que divide a Faixa de Gaza em duas e impede que os deslocados retornem ao norte, no âmbito da frágil trégua entre Israel e o movimento islamista Hamas. Assim que a retirada foi anunciada, filas intermináveis de carros, caminhões e carroças sobrecarregados se formaram, movendo-se em ambas as direções em meio a uma paisagem de ruínas.



Osama Abu Kamil, um homem de 57 anos que teve que viver em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, por mais de um ano, deslocado pela guerra, conseguiu retornar para sua casa em Al Maghraqa, um pouco ao norte do corredor.



"Vou montar uma barraca para mim e minha família perto dos escombros da nossa casa. Não temos escolha", disse ele, acrescentando que "a vida em Gaza é pior que o inferno".



O corredor Netzarim era uma faixa de terra estabelecida por Israel que dividia o enclave palestino em duas partes, norte e sul, e que até agora era militarizado pelo exército israelense.

De acordo com uma autoridade do Hamas, a retirada de Netzarim neste domingo faz parte do acordo de trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de guerra entre Israel e o grupo islamista.



A guerra começou com um ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.210 mortos do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.



O Hamas fez 251 reféns em Gaza, dos quais 73 permanecem no território, incluindo 34 que teriam morrido, segundo o exército israelense.



A ofensiva de retaliação israelense deixou pelo menos 48.181 mortos em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas.