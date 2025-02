Homem é preso após invadir Basílica de São Pedro, no Vaticano, e quebrar objetos - Reprodução

Publicado 09/02/2025 21:20 | Atualizado 09/02/2025 21:23

Roma - Um homem invadiu o altar da Basílica de São Pedro, no Vaticano, na última sexta-feira (9), e derrubou seis candelabros antes de ser contido pela segurança, segundo a imprensa local. De nacionalidade romena, o agressor foi detido por agentes do Vaticano logo após o incidente, de acordo com as agências de notícias AGI e Ansa. Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que ele sobe no altar, derruba os candelabros e remove uma toalha branca, antes da intervenção dos seguranças. Assista: