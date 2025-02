Acidente deixou mais de 30 mortos na Guatemala - AFP

Acidente deixou mais de 30 mortos na GuatemalaAFP

Publicado 10/02/2025 12:06 | Atualizado 10/02/2025 14:21

Ao menos 51 pessoas morreram, nesta segunda-feira (10), quando um ônibus que transportava mais de 70 pessoas caiu em um precipício na entrada da Cidade da Guatemala, segundo um novo balanço das forças de emergência.



"Foi formado um comando unificado com as diferentes instituições de alerta do país, onde realizamos um trabalho eficaz removendo um total de 51 corpos", disse aos jornalistas José Santizo, membro do Corpo de Bombeiros municipal.



Victor Gomez, porta-voz dos 'Bomberos Voluntarios', também disse que há "51 corpos no necrotério provisório". O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, declarou "luto nacional".



Equipes de bombeiros, da polícia e Cruz Vermelha ainda trabalham para resgatar vítimas entre o metal retorcido do ônibus que caiu da Ponte de Belize, a principal ligação entre a capital, o norte e nordeste do país.



Abaixo da ponte corre um rio contaminado com esgoto, o que complicou os esforços de resgate. A maioria das vítimas já foi retirada, segundo relatos e imagens dos bombeiros.



Investigação em andamento

Segundo as autoridades, o ônibus viajava de uma cidade em San Cristóbal Acasaguastlán (leste) para a Cidade da Guatemala.



O ministro das Comunicações, Miguel Ángel Díaz, disse que as investigações iniciais indicam que o veículo estava em operação há mais de três décadas, mas tinha licença válida para circular.



"É um ônibus que está em operação há mais de 30 anos, é um modelo de 1995", disse em entrevista coletiva. Ele também disse que ainda estão investigando as causas do acidente e se o veículo transportava mais pessoas do que sua capacidade.



"Há especulações de que estaria superlotado, mas isso ainda será verificado. Lamentamos mais uma vez essa grande perda de vidas humanas, porém ainda não podemos fazer nenhum julgamento sobre o que causou o acidente. Investigações serão realizadas e as responsabilidades serão determinadas", disse.



O motorista aparentemente perdeu o controle do ônibus e colidiu com vários veículos leves antes de cair no penhasco, segundo Carlos Hernandez, do Corpo de Bombeiros local.



"O ônibus seguia viagem, rompeu uma barreira de metal e caiu em um barranco de aproximadamente 20 metros até chegar onde fica o rio de água de esgoto (contaminada)", explicou.



Dor nacional

O presidente guatemalteco expressou solidariedade aos familiares das vítimas.



"Hoje é um dia difícil para a família guatemalteca. A tragédia da ponte de Belize é uma dor nacional que eu lamento pessoalmente e lamentamos como governo", disse Arévalo, que acrescentou que é uma situação que "destrói a nação".



Arévalo disse que instruiu membros do Exército e da Defesa Civil a "ativar critérios especiais extraordinários" para "apoiar o atendimento médico dos feridos e, em geral, a atenção a esta situação".



O prefeito da capital, Ricardo Quiñónez, também lamentou "profundamente" o acidente.