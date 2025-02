Pontífice alerta que medida atenta contra a dignidade e vulnerabiliza migrantes - AFP

Publicado 11/02/2025 09:46 | Atualizado 11/02/2025 11:49

O papa Francisco condenou nesta terça-feira (11) as deportações de migrantes irregulares realizadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma "importante crise" que, segundo ele, "atenta contra a dignidade" das pessoas.

Em uma carta dirigida aos arcebispos dos Estados Unidos e publicada pelo Vaticano, o jesuíta argentino pediu que eles "não cedam às narrativas que discriminam e causam sofrimento desnecessário aos nossos irmãos e irmãs migrantes e refugiados".

O pontífice de 88 anos tem defendido repetidamente os direitos dos migrantes durante seus 10 anos como chefe da Igreja Católica.

"Acompanhei de perto a importante crise que está ocorrendo nos Estados Unidos em relação ao início de um programa de deportações em massa", escreveu na carta.

No documento, o papa reconhece "o direito de uma nação de se defender e manter suas comunidades seguras daqueles que cometeram crimes violentos ou graves enquanto estavam no país ou antes de chegarem".

Mas alerta que a deportação de "pessoas que em muitos casos deixaram sua própria terra por motivos de pobreza extrema, insegurança, exploração, perseguição ou pela grave deterioração do meio ambiente, atenta contra a dignidade de muitos homens e mulheres, de famílias inteiras, e os coloca em um estado de especial vulnerabilidade e falta de proteção".

Pouco antes da posse de Trump, Francisco havia alertado que o plano do republicano referente à deportação em massa de migrantes irregulares seria uma "desgraça".

"Esta não é uma questão menor: um autêntico estado de direito é verificado precisamente no tratamento digno que todas as pessoas merecem, especialmente as mais pobres e marginalizadas", escreveu o papa em sua carta.

"Isto não é obstáculo para promover o amadurecimento de uma política que regule a migração ordenada e legal. No entanto, o referido 'amadurecimento' não pode ser construído por meio do privilégio de uns e do sacrifício de outros", enfatizou.