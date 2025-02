Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 11/02/2025 10:28

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações de aço e alumínio devem entrar em vigor a partir de 12 de março para todos os países, incluindo o Brasil, detalham ordens executivas divulgadas na noite de segunda-feira, 10, pela Casa Branca.

Sobre o aço, Trump destacou a necessidade de encerrar acordos especiais com diversos países que facilitavam a entrada em território norte-americano de metais importados de lugares com "capacidade excessiva de produção", especialmente da China. Entre eles, o republicano cita o Brasil, a Argentina e o México.

A decisão também revogou a isenção sobre o aço produzido na Ucrânia. "Na minha visão, os acordos com esses países falharam em prover meios de contribuição de longo prazo para a segurança nacional" dos EUA, disse o presidente norte-americano, em nota.

As tarifas sobre o aço incluem a revogação de acordos preexistentes com a Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, países da União Europeia (UE), Japão, México, Coreia do Sul e Reino Unido. Já as tarifas sobre o alumínio revogam acordos anteriores com Argentina, Austrália, Canadá, México, países da UE e Reino Unido.

Assim, as tarifas de 25% serão válidas para todos os países que exportam aço e alumínio para os EUA, com exceção da Rússia, sobre a qual permanecem termos especiais de tarifação devido à guerra contra a Ucrânia.